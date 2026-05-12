Мерца освистали на федеральном съезде после одного заявления

Участники федерального съезда Объединения немецких профсоюзов DGB освистали канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время его речи, передает Welt. В выступлении политик объявил, что власти намерены сократить расходы в сфере медицинского страхования.

Реформы должны сохранить рабочие места и создать новые. В этом вся суть. Именно поэтому мы планируем меры по экономии в сфере государственного медицинского страхования, — сообщил Мерц.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко ответил канцлеру Германии после угроз в адрес словацкого премьер-министра Роберта Фицо за его решение посетить Москву в День Победы, а не День Европы. По мнению политика, Мерц находится далеко не в лучшем положении для того, чтобы критиковать Фицо.

Также профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что немецкий политик ведет Европу к войне с Россией. Так он ответил на слова главы правительства ФРГ о значении 8 мая 1945 года. По словам эксперта, Мерц душит свободу слова в Германии, а также поддерживает уничтожение жителей сектора Газа.