12 мая 2026 в 20:42

Ермак в суде отказался говорить, общается ли он с Зеленским

Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, обвиняемый в легализации преступных доходов, отказался отвечать на вопрос журналистов, поддерживает ли он до сих пор связь с украинским главой Владимиром Зеленским. Также подсудимый предпочел не давать комментариев относительно запрошенной прокурорами САП меры пресечения в виде залога размером 180 млн гривен, предложив дождаться вердикта суда. Трансляцию из зала Высшего антикоррупционного суда вел телеканал «Общественное».

Я не буду комментировать. <...> Давайте дождемся решения суда, — сказал он.

Ранее Ермак назвал абсолютно безосновательными предъявленные ему обвинения по делу о коррупции. Он увязал произошедшее с публичным давлением на следствие и добавил, что сейчас вместе с адвокатами работает над материалами дела.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что даже представители Демократической партии США выступят против Зеленского в случае обвинений в коррупции в его адрес. Он также отметил, что выход интервью бывшего пресс-секретаря украинского лидера с Юлией Мендель и задержание Ермака неслучайно произошли практически в одно время.

