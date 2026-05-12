Мужчине вынесли приговор за фейковый розыгрыш Hyundai Solaris

Мужчина, устроивший фейковый розыгрыш Hyundai Solaris, был приговорен к трем годам лишения свободы условно за крупное мошенничество, сообщает Telegram-канал «112». По данным следствия, злоумышленник опубликовал в своих аккаунтах пост о розыгрыше иномарок, подкрепив его для убедительности чужими фотографиями. Победителем должен был стать тот, кто купит наибольшее количество билетов.

Уточняется, что на предложение откликнулась девушка, которая на протяжении нескольких дней переводила деньги на счет организатора. Когда набралась внушительная сумма, мужчина заявил, что уже потратил все на рекламу и благотворительность, а позже якобы понял, что не может провести конкурс, и начал возвращать средства, но до потерпевшей очередь не дошла.

