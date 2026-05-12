Мужчине вынесли приговор за фейковый розыгрыш Hyundai Solaris

12 мая 2026 в 21:14

Мужчина получил три года условно за фейковый розыгрыш Hyundai Solaris

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчина, устроивший фейковый розыгрыш Hyundai Solaris, был приговорен к трем годам лишения свободы условно за крупное мошенничество, сообщает Telegram-канал «112». По данным следствия, злоумышленник опубликовал в своих аккаунтах пост о розыгрыше иномарок, подкрепив его для убедительности чужими фотографиями. Победителем должен был стать тот, кто купит наибольшее количество билетов.

Уточняется, что на предложение откликнулась девушка, которая на протяжении нескольких дней переводила деньги на счет организатора. Когда набралась внушительная сумма, мужчина заявил, что уже потратил все на рекламу и благотворительность, а позже якобы понял, что не может провести конкурс, и начал возвращать средства, но до потерпевшей очередь не дошла.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция разыскивает женщину и ее сообщников, которые обманули уже девять мужчин. По версии следствия, подозреваемая вступала в брак с целью завладеть чужими деньгами. Один из пострадавших рассказал, что познакомился с будущей супругой через брачное агентство и вскоре сыграл свадьбу. Однако спустя несколько дней женщина исчезла вместе с деньгами мужа и ювелирными украшениями.

