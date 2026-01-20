Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 10:56

Кологривый устроил спектакль телефонной мошеннице

Никита Кологривый разыграл телефонную мошенницу и довел ее до срыва

Никита Кологривый Никита Кологривый Фото: AndreyTitov/Business Online/Global Look Press
Актер Никита Кологривый разыграл телефонную мошенницу и довел ее до срыва во время разговора, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка звонила ему по стандартной схеме с предложением продлить сим-карту.

Злоумышленница начала разговор с вопросов о необходимости продления номера. В ответ Кологривый сделал вид, что не понимает, о чем идет речь, и стал говорить о продлении номера в отеле, в котором якобы живет.

Недопонимание поставило собеседницу в тупик. Сначала она пыталась продолжать разговор по своему сценарию, но затем, после нескольких уточняющих вопросов от Кологривого, не выдержала и бросила трубку.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин выразил уверенность, что Кологривый может успешно реализоваться и в музыкальной сфере. Он отметил творческие навыки, харизму и умение привлекать внимание, свойственные артисту, а также предположил, что талантливые актеры часто имеют технические музыкальные способности.

До этого актриса Настасья Самбурская резко раскритиковала блогера Екатерину, назвав ее скучной после того, как та выложила личную переписку с Кологривым. В переписке актер интересовался, свободно ли сердце блогера, а после отрицательного ответа, по словам Екатерины, заблокировал ее.

