03 января 2026 в 10:31

Составлен топ самых везучих регионов в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

Свердловская область стала самым везучим регионом в розыгрыше «Русского лото»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Свердловская область оказалась лидером рейтинга самых везучих регионов в новогоднем розыгрыше «Русского лото», сообщили в «Столото». В ходе лотереи была разыграна крупнейшая сумма в 4,2 млрд рублей. Помимо Свердловской области, в лидерах оказались Новосибирская и Тюменская области, передает РИА Новости.

Так как именно в Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях появились победители, разделившие главный приз в 1 млрд рублей, именно эти регионы занимают первые строчки топ-10 везучих регионов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что суммарно жители Свердловской области выиграли 449 млн рублей. При этом на долю Новосибирской области пришлась сумма в 404,5 млн рублей, а на долю Тюменской — 390,9 млн рублей.

Ранее в Тамбовской области охранник выиграл 70 млн рублей за счет лотерей. Мужчина сначала добился успеха в ноябре, а затем в декабре. Отмечается, что победитель розыгрыша купил «счастливые» билеты в одной и той же точке. В декабре ему повезло выиграть суперприз 60 млн рублей.

