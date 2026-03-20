Свыше 200 парковочных мест выставили на торги на северо-западе в Москве

В Москве на открытые торги выставили 215 парковочных мест, расположенных в северо-западном районе Куркино, пишет «Москва 24» со ссылкой на руководителя департамента столицы по конкурентной политике Кирилла Пуртова. По его словам, машино-места входят в число самых популярных лотов на городских аукционах.

Парковочные места пользуются востребованностью не только у водителей, но и инвесторов, уточнил Пуртов. Их покупку зачастую рассматривают как вложение средств. Заявки на участие в торгах можно отправить с 3 по 13 апреля 2026 года. А сами аукционы проведут с 10 по 20 апреля в онлайн-формате.

Предлагаемые к покупке машино-места расположены на подземной парковке на улице Соловьиная Роща, дом № 10, корпус 2. Их площадь составляет от 13,3 до 21,6 квадратного метра.

Ранее Российские железные дороги выставили на торги здание Рижского вокзала в Москве. Начальная цена за объект составляет чуть более 4 млрд рублей.