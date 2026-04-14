14 апреля 2026 в 18:24

Суд подтвердил взыскание с экс-чиновников КЧР 141,5 млн рублей в доход РФ

Краснодарский краевой суд санкционировал взыскание с бывших муниципальных чиновников Карачаево-Черкесии более 141,5 млн рублей в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судов края. Ранее аналогичное решение принял Армавирский городской суд.

Судебная коллегия рассмотрела апелляционные жалобы на решение горсуда, который обязал бывших чиновников и связанных с ними лиц выплатить компенсацию, равную стоимости земельных участков, незаконно выведенных из госсобственности. С 12 ответчиков солидарно взыскано 141 502 000 рублей. Апелляционная инстанция согласилась с этим решением и оставила его без изменений. Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее суд взыскал в доход государства имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, включая наручные часы, жилой дом и 30 млн рублей. Также у экс-чиновника изъяли нежилое помещение стоимостью 10 млн рублей. Общая стоимость обращенного в счет штрафа имущества превысила 46 млн рублей.

До этого Арбитражный суд Москвы взыскал с Анатолия Чубайса и шести его бывших подчиненных по «Роснано» почти 4 млрд рублей и более $20 млн (1,6 млрд рублей) совокупного ущерба. Иск о взыскании подавала сама компания АО «Роснано». Заседания первой инстанции прошли в закрытом режиме.

