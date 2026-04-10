Суд взыскал с экс-замминистра обороны Попова 30 млн рублей и дом

Суд взыскал принадлежавшие бывшему замминистра обороны Павлу Попову наручные часы и жилой дом, передает РИА Новости. В материале указано, что также у экс-замглавы будут изъяты 30 млн рублей.

Обратить взыскание в счет исполнения наказания в виде штрафа на жилой дом площадью 242 квадратных метра, нежилое помещение на общую сумму 10 млн рублей, денежные средства на счете в банке в размере 30 млн рублей, наручные часы на сумму 6 млн рублей, — сказано в материале.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд лишил Попова звания генерала и признал бывшего заместителя главы Минобороны РФ виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях, приговорив его к 19 годам колонии строгого режима. Фигуранта оштрафовали на 85 млн рублей.

До этого бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был признан виновным в получении взяток. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 400 млн рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с экс-губернатора 20,95 млн рублей в доход государства в счет конфискации средств, полученных незаконным путем.