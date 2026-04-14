Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей

Президент РФ Владимир Путин назначил уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову председателем общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначить уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М. А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», — говорится в указе.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Сергей Бердников возглавит дипломатические миссии России в Зимбабве и Малави. Посольство в Гане поручено Андрею Ордашу.

Отдельным указом Георгий Михно назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Польше. Он профессиональный дипломат и имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, присвоенный ему 29 июня 2018 года.

Также Путин назначил Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом России в Новой Зеландии. Его предшественник Георгий Зуев освобожден от должности.