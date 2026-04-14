Законопроект о «красивых» автономерах вернули на доработку Комитет Госдумы призвал доработать законопроект о продаже «красивых» автономеров

Комитет Госдумы по транспорту принял решение вернуть на доработку законопроект фракции «Новые люди» о легальной продаже «красивых» автомобильных номеров, сообщил ТАСС первый зампред комитета Павел Федяев, представляющий «Единую Россию». Несмотря на возникшие замечания, парламентарии признали, что вопрос официального выкупа знаков остается крайне востребованным среди граждан.

Было принято решение согласно 112-й статье регламента вернуть авторам законопроект на доработку, — добавил депутат.

Инициатива предлагала разрешить водителям бронировать понравившиеся комбинации номеров через портал «Госуслуги» за отдельную плату. На текущем этапе профильный комитет счел необходимым внести в текст документа ряд существенных корректировок перед его повторным рассмотрением.

Ранее в Казахстане запретили автономера, которые ассоциируются с гомосексуалистами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). При этом с января 2026 года автомобилистам дали возможность выбирать на заказ сочетания букв.