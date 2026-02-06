В Казахстане запретили автономера, которые ассоциируется с гомосексуалистами (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает портал kolesa.kz. При этом с января 2026 года автомобилистам дали возможность выбирать на заказ сочетания букв.

В Казахстане существует запрет на применение 69 трехсимвольных сочетаний букв на регистрационных знаках автомобилей. Этот перечень был сформирован Министерством культуры Казахстана в рамках деятельности комитета по языковой политике в 2018 году. В частности, среди них есть GEI, GEY и GAY.

Ранее сообщалось, что блогеров-мужчин с женскими атрибутами одежды и аксессуаров, а также трансгендеров (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) могут признать иноагентами. По словам зампредседателя Всемирного русского народного собора и председателя движения «Россия Православная» Михаила Иванова, под видом так называемого коучинга данные деятели продвигают идеи, чуждые гражданам РФ. В частности, деятельность этих лиц, часто финансируемая или вдохновляемая из иностранных источников, направлена на подрыв морального здоровья нации, уверен Иванов.