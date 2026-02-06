Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 21:44

В Казахстане запретили автономера, вызывающие ассоциации с геями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Казахстане запретили автономера, которые ассоциируется с гомосексуалистами (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает портал kolesa.kz. При этом с января 2026 года автомобилистам дали возможность выбирать на заказ сочетания букв.

В Казахстане существует запрет на применение 69 трехсимвольных сочетаний букв на регистрационных знаках автомобилей. Этот перечень был сформирован Министерством культуры Казахстана в рамках деятельности комитета по языковой политике в 2018 году. В частности, среди них есть GEI, GEY и GAY.

Ранее сообщалось, что блогеров-мужчин с женскими атрибутами одежды и аксессуаров, а также трансгендеров (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) могут признать иноагентами. По словам зампредседателя Всемирного русского народного собора и председателя движения «Россия Православная» Михаила Иванова, под видом так называемого коучинга данные деятели продвигают идеи, чуждые гражданам РФ. В частности, деятельность этих лиц, часто финансируемая или вдохновляемая из иностранных источников, направлена на подрыв морального здоровья нации, уверен Иванов.

Казахстан
номера
автомобили
ЛГБТ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Благотворительному магазину в США пожертвовали человеческий череп
В Казахстане запретили автономера, вызывающие ассоциации с геями
В Подмосковье учитель толкнул школьника в снег и сломал ему руку
«Что будет дальше?»: подписчики Сабурова поинтересовались о будущем «ЧБД»
Медведев наградил Михалкова гран-при премии «Слово»
Сийярто возмутился поведением украинской теннисистки на корте
«Насаждать нельзя»: Песков оценил идею введения дресс-кода в театрах
Над Курской областью сбили два дрона ВСУ
Турист пропал без вести в море
В Красноярске мать устроила перформанс под окнами роддома
Россиянка шантажировала бывшего мужа на $150 млн
Детские трупы в сауне и педофил-убийца: главные ЧП недели
«Немножко дурачок»: Мельникова оценила успех Борисова
Медведева, отказ уезжать из РФ, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков
Жители Румынии десятками умирают от гриппа
ВОЗ накрыла волна массовых увольнений
Трамп удалил скандальный ролик с Обамой и обезьянами
«Отвечают вместе»: Путин оценил вклад писателей в жизнь общества
В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров по Украине
Что будет с ключевой ставкой в пятницу, 13-го: ждем решения ЦБ
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.