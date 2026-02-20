Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 04:44

Госномер дороже Bentley и Bugatti выставлен на продажу в РФ

Самый дорогой продающийся в России госномер на авто стоит 2,1 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России выставили на продажу автомобильные госномера стоимостью более 2,1 млрд рублей каждый, сообщили РИА Новости. Всего в продаже находится 16 таких номеров.

Один из номеров ищет покупателя с 2023 года, остальные появились в продаже в 2024–2025 годах. Среди регионов представлены Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.

При этом продавец самостоятельно устанавливает цену на госномер. Законно продать или купить автомобильный номер в России нельзя.

Ранее в Казахстане запретили автономера, которые ассоциируется с гомосексуалистами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). При этом с января 2026 года автомобилистам дали возможность выбирать на заказ сочетания букв.

До этого юрист Александр Хаминский заявил, что приобрести «красивый» регистрационный номер у сотрудников Госавтоинспекции невозможно. Хотя серия АМР97 обычно ассоциируется с автомобилями высших органов государственной власти, закон не запрещает получение таких номеров обычными гражданами. Однако официальная покупка номеров через ГАИ в настоящее время не осуществляется. Несмотря на то что ранее существовали схемы незаконного приобретения «красивых» номеров, сейчас процедура их продажи не урегулирована на законодательном уровне.

номера
продажи
Россия
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, какие профессии находятся в зоне риска раннего инсульта
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 февраля
У врачей вырастет зарплата: когда это будет, какие регионы станут первыми
Госномер дороже Bentley и Bugatti выставлен на продажу в РФ
В Генштабе раскрыли новую особенность боев в зоне СВО
Хачанов уступил первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе
Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области
Силовики озвучили численность армии «людоловов» Зеленского
Работа для пенсионеров в 2026-м: кто готов их взять в штат, сколько платят
Токаев предложил учредить награду имени Трампа
Разведка Европы не верит в мир на Украине в 2026 году
Девять стран подарили Газе $7 млрд
ВСУ перешли к «медийным победам» в вопросе Купянска
В Генштабе РФ рассказали, для чего НАТО наращивает силы
«Заплатила 170 тысяч»: пациентка подала в суд на врача из-за пластики шеи
Раскрыто, кто победил на Олимпиаде в женском одиночном катании
Петросян шестая на Олимпиаде: баллы, что сказали тренеры, кто взял золото
Мирная жительница получила тяжелые ранения от удара украинского БПЛА в ДНР
Генштаб назвал число освобожденных ВС РФ с начала года населенных пунктов
Генерал-полковник рассказал, как ВС РФ снизили потенциал ВСУ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.