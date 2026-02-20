Госномер дороже Bentley и Bugatti выставлен на продажу в РФ

В России выставили на продажу автомобильные госномера стоимостью более 2,1 млрд рублей каждый, сообщили РИА Новости. Всего в продаже находится 16 таких номеров.

Один из номеров ищет покупателя с 2023 года, остальные появились в продаже в 2024–2025 годах. Среди регионов представлены Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.

При этом продавец самостоятельно устанавливает цену на госномер. Законно продать или купить автомобильный номер в России нельзя.

Ранее в Казахстане запретили автономера, которые ассоциируется с гомосексуалистами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). При этом с января 2026 года автомобилистам дали возможность выбирать на заказ сочетания букв.

До этого юрист Александр Хаминский заявил, что приобрести «красивый» регистрационный номер у сотрудников Госавтоинспекции невозможно. Хотя серия АМР97 обычно ассоциируется с автомобилями высших органов государственной власти, закон не запрещает получение таких номеров обычными гражданами. Однако официальная покупка номеров через ГАИ в настоящее время не осуществляется. Несмотря на то что ранее существовали схемы незаконного приобретения «красивых» номеров, сейчас процедура их продажи не урегулирована на законодательном уровне.