В ГД объяснили, когда мошенники отойдут от схем с Днем Победы Депутат Немкин: активная фаза схем мошенников на День Победы продлится до 15 мая

Активная фаза использования мошеннических кампаний, связанных с Днем Победы, может закончиться только 12–15 мая, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о фейковых компенсациях, неполученных выплатах, перерасчетах льгот, возвратах средств за билеты на мероприятия, схемах с пособиями.

То есть информационный повод остается актуальным еще минимум неделю после 9 Мая, — отметил он.

По словам Немкина, в зоне риска находятся пожилые люди, ветераны и их родственники. Однако в последние годы злоумышленники значительно расширили охват.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники от лица силовиков убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за якобы оказание помощи ВСУ. По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Казначейства или других госорганов.