10 мая 2026 в 11:41

В ГД объяснили, когда мошенники отойдут от схем с Днем Победы

Депутат Немкин: активная фаза схем мошенников на День Победы продлится до 15 мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Активная фаза использования мошеннических кампаний, связанных с Днем Победы, может закончиться только 12–15 мая, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о фейковых компенсациях, неполученных выплатах, перерасчетах льгот, возвратах средств за билеты на мероприятия, схемах с пособиями.

То есть информационный повод остается актуальным еще минимум неделю после 9 Мая, — отметил он.

По словам Немкина, в зоне риска находятся пожилые люди, ветераны и их родственники. Однако в последние годы злоумышленники значительно расширили охват.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники от лица силовиков убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за якобы оказание помощи ВСУ. По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Казначейства или других госорганов.

Общество
мошенники
День Победы
Госдума
Общество

Европа

Москва

