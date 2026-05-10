В Госдуме предложили решение проблемы йододефицита в России

В России предложили на законодательном уровне закрепить меры по профилактике йододефицитных состояний, рассказал РИА Новости депутат Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Инициатива направлена на снижение заболеваемости щитовидной железы за счет более широкого использования йода.

Мы <...> считаем, что необходимо уделять больше внимания этой теме. Мы свои предложения дали. В том числе у нас уже лет 20, наверное, общественники и врачи хотят, чтобы эта профилактика на законодательном уровне была закреплена, — заявил Леонов.

Депутат также отметил, что проблема йододефицита в России остается серьезной и активно обсуждается специалистами. При системной профилактике в регионах фиксируется снижение заболеваний щитовидной железы, подчеркнул он.

Ранее врач-невролог, реабилитолог Марина Аникина рассказала, что у деменции есть ряд факторов риска, на которые невозможно повлиять, например, возраст, пол и наличие хронических заболеваний. По ее словам, опасными «спутниками» расстройства могут быть атеросклероз, сахарный диабет, гормональная дисфункция щитовидной железы, менопауза и другие.

