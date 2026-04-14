Юрист раскрыл важный нюанс при продаже московской квартиры Пугачевой Юрист Вершинин: счета Пугачевой могут заблокировать при выводе денег за границу

Певица Алла Пугачева может столкнуться с блокировкой банковских операций при попытке перевести за границу средства от продажи московской квартиры, рассказал «Газете.Ru» адвокат Станислав Вершинин. По его словам, крупные трансакции на сумму около 400 млн рублей автоматически подпадают под усиленный финансовый контроль.

Для банка поступление на счет клиента, который ранее не оперировал такими суммами, средств от продажи элитной недвижимости и немедленная попытка вывести их за рубеж — это классический триггер для блокировки по подозрению в отмывании доходов. Разблокировка в такой ситуации может занять недели и потребовать личного присутствия в отделении на территории РФ, — подчеркнул адвокат.

Также Вершинин отметил, что сложности могут возникнуть и при открытии счета в иностранных банках, которые вправе отказать в проведении операций, сославшись на внутренний комплаенс.

Ранее стало известно, что речь идет о пятикомнатной квартире в Филипповском переулке, в нескольких минутах ходьбы от метро «Кропоткинская». Ее окна выходят на храм Христа Спасителя. Отмечается, что риелторы уже начали закрытые показы «для своих».