Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны

Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны Синоптик Шувалов не исключил выпадение снега в Москве во второй половине весны

В Москве во второй половине весны возможны кратковременные снегопады, за которыми последует теплая погода, заявил Lenta.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он связал это с так называемыми «черемуховыми холодами».

Похолодания, которые имеют очень интересные и поэтические названия «черемуховые холода» и «дубовые холода», случаются еще и в первой половине мая. Единственное — снег не ляжет. Это будет эпизод, который, скорее всего, быстро сменится более теплой весенней погодой, — высказался Шувалов.

При этом он отметил, что в ближайшие 10 дней вероятность выпадения снега практически нулевая. Этот прогноз касается средней полосы России, уточнил синоптик.

Ранее климатолог Владимир Семенов заявил, что возвратное похолодание можно сравнить с бабьим летом, только первое приносит кратковременное падение температуры, а второе, напротив, ее повышение. По его словам, в апреле заморозки чаще считаются погодной аномалией.