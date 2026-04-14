14 апреля 2026 в 14:15

Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны

Синоптик Шувалов не исключил выпадение снега в Москве во второй половине весны

В Москве во второй половине весны возможны кратковременные снегопады, за которыми последует теплая погода, заявил Lenta.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он связал это с так называемыми «черемуховыми холодами».

Похолодания, которые имеют очень интересные и поэтические названия «черемуховые холода» и «дубовые холода», случаются еще и в первой половине мая. Единственное — снег не ляжет. Это будет эпизод, который, скорее всего, быстро сменится более теплой весенней погодой, — высказался Шувалов.

При этом он отметил, что в ближайшие 10 дней вероятность выпадения снега практически нулевая. Этот прогноз касается средней полосы России, уточнил синоптик.

Ранее климатолог Владимир Семенов заявил, что возвратное похолодание можно сравнить с бабьим летом, только первое приносит кратковременное падение температуры, а второе, напротив, ее повышение. По его словам, в апреле заморозки чаще считаются погодной аномалией.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Россиянин пытался ввезти из Польши дорогие наручные часы
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
