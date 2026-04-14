Слабый ветер и тепло до +23? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве прогнозируются осадки в виде дождя, сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 18 и 19 апреля, ждать ли слабого ветра и тепла до +23 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Татьяны Поздняковой, 18 и 19 апреля в Москве воздух будет прогреваться до +15 градусов.

«Вновь погода [в Москве в ближайшие выходные] будет облачная с кратковременными дождями различной интенсивности. Хотя фон температуры не изменится. Просто будет дождь, не будет солнца, то есть не будет такого яркого дня, хотя температура может остаться около +15 градусов», — отметила она.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели столбики термометров могут подняться даже до +18 градусов, но ожидаются дожди.

«В конце недели шансы на выпадение небольшого мозаичного дождя увеличатся. Воздух будет прогреваться до +18, а в воскресенье — до +15 градусов. „Ложная“ зима сдалась без боя. После холодных ветров в лицо сегодня — солнце в макушку. И несмотря на грядущие дожди, апрель выдержит контрасты погоды и сохранит за собой более теплый, чем положено, климатический статус», — рассказал синоптик.

По данным метеорологических сервисов, в субботу, 18 апреля, днем воздух в столице прогреется до +17 градусов, что заметно выше климатической нормы. Ночью будет от +5 до +8 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Атмосферное давление около 750–756 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый, северного и северо-восточного направления.

В воскресенье, 19 апреля, ожидается около +14 градусов, ночью воздух остынет до +4 градусов. Небо затянут облака, пройдут умеренные дожди. Атмосферное давление стабилизируется на отметке 756 миллиметров ртутного столба, но ветер усилится, сменив направление на восточное.

Таким образом, в российской столице в выходные ожидается слабый ветер, но тепла до +23 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге в субботу, 18 апреля, днем воздух прогреется до +18 градусов. Ночью ожидается около +5 градусов. Будет переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление около 766 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье, 19 апреля, принесет некоторое изменение погоды. Днем воздух в Северной столице прогреется до +11 градусов. Ночь будет прохладнее, чем в субботу, поскольку температура может опуститься до +1 градуса, но заморозков, скорее всего, не ожидается. Существенных осадков в этот день также не прогнозируется.

