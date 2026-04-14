14 апреля 2026

Почему не работает WhatsApp 14 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован

Сегодня, 14 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, в чем причины?

Почему не работает WhatsApp 14 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 14 апреля, пользователи WhatsApp продолжают сталкиваться с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 46% жалоб на сбои в работе WhatsApp 14 апреля приходятся на Москву, 15% — на Пермский край, Санкт-Петербург и Тверскую область, 8% — на Хабаровский край.

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp по причине нарушений российского законодательства. В январе 2026 года в ведомстве отметили, что в настоящее время нет оснований для их снятия.

В РКН также заявили, что приложение используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, которые направлены на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что работу WhatsApp ограничили из-за несоблюдения российских законов компанией Meta.

Какие новые правила для пользователей вводит WhatsApp

С мая 2026 года для пользователей WhatsApp начнут действовать обновленные правила.

Так, в мае WhatsApp начнет собирать более широкий набор данных: информацию об устройстве, IP-адреса и данные об активности пользователей. В компании назвали это борьбой со спамом, взломами и мошенничеством.

Ранее WhatsApp начал следить за сим-картами пользователей. В Индии, где он является самым популярным и используемым мессенджером, эта мера начала действовать с 1 марта. WhatsApp контролирует, чтобы сим-карта физически находилась в устройстве; в том случае, если она извлечена, поставлена в другое устройство или отключена, доступ к учетной записи будет временно заблокирован. При этом приложение будет чаще требовать подтверждение личности с помощью кода из СМС или дополнительного ПИН-кода. Без актуального номера телефона и резервной почты станет сложнее восстанавливать аккаунт. Также без согласия с новыми условиями отдельные сервисные функции могут стать недоступны.

Помимо этого, к середине мая WhatsApp должен будет полностью выполнять требования принятого в Евросоюзе закона об электронных услугах (DSA): это ограничивает возможности массовой рассылки и требует при этом постоянного мониторинга «незаконного контента» — в том числе политического (например, мессенджер могут оштрафовать за распространение «пророссийской пропаганды»).

Заблокируют ли WhatsApp в России

В конце 2025 года владельцы мессенджера сообщили, что «продолжат бороться» за аудиторию. При этом они не уточнили, собираются ли выполнять российские законы, для того чтобы избежать блокировки. В тот же день, 23 декабря, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что если ситуация не изменится, то перспективы нормальной работы WhatsApp в РФ стремятся к нулю.

В Роскомнадзоре поясняли, что WhatsApp полностью заблокируют, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

По мнению депутата Госдумы Андрея Свинцова, мессенджер заблокируют в 2026 году. Он считает, что решение об окончательной блокировке среди прочего обусловлено и тем, что в сентябре 2026 года состоятся выборы в Государственную думу РФ, и данная платформа может быть использована для незаконного влияния на результаты голосования.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — сказал он.

Вячеслав Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
«Это не путь в прошлое»: Песков объяснил логику цифровых ограничений
Песков раскрыл, когда в России снимут ограничения с интернета
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

