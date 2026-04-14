Взрыв на электростанции в Индии унес жизни по меньшей мере 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, свыше 40 получили ранения в результате взрыва на теплоэлектростанции компании Vedanta Limited в индийском штате Чхаттисгарх, сообщили представители местных властей. Власти штата начали расследование причин трагедии, передает ТАСС.

По предварительным данным, взрыв прогремел на одном из котельных блоков. Спасательная операция продолжается — под завалами здания могут оставаться люди. Раненых доставили в ближайшие больницы.

