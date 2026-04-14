14 апреля 2026 в 17:37

Взрыв на электростанции в Индии унес жизни по меньшей мере 10 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
По меньшей мере 10 человек погибли, свыше 40 получили ранения в результате взрыва на теплоэлектростанции компании Vedanta Limited в индийском штате Чхаттисгарх, сообщили представители местных властей. Власти штата начали расследование причин трагедии, передает ТАСС.

По предварительным данным, взрыв прогремел на одном из котельных блоков. Спасательная операция продолжается — под завалами здания могут оставаться люди. Раненых доставили в ближайшие больницы.

Ранее сообщалось, что в швейцарском кантоне Фрибург в результате возгорания в автобусе погибли шесть человек, еще пятеро пострадали, трое из них — тяжело. Полиция рассматривает произошедшее как «рукотворное происшествие» и даже «преднамеренный акт».

До этого сообщалось, что тропический шторм «Басьянг» на Филиппинах унес жизни пяти человек, включая детей, и вынудил тысячи жителей покинуть свои дома. Особенно пострадал регион Северный Минданао, где власти заранее рекомендовали эвакуацию, но некоторые граждане отказались ее выполнять.

