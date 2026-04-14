Жительница Петербурга заживо сгорела в захламленной квартире

В Колпино в Санкт-Петербурге ночью загорелась трехкомнатная квартира, в результате чего погибла местная жительница, пишет «МК в Питере» со ссылкой на МЧС России. Пожар произошел в доме на Пролетарской улице.

Возгорание случилось на кухне. По некоторым данным, прибывшие на место спасатели обнаружили захламленную квартиру, что затрудняло доступ к очагу возгорания. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров, повредив мебель и вещи.

Ранее в Подмосковье при пожаре в частном доме погибли мужчина и девятилетний ребенок, мать с младшим сыном смогли спастись и были доставлены в больницу. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

До этого трое детей в возрасте трех, шести и девяти лет погибли в результате пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома во Владивостоке. Трагедия произошла в доме № 30 на улице Толстого.