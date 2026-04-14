14 апреля 2026 в 20:41

В Госдуме объяснили, почему военный музей в ФРГ отказался принимать россиян

Депутат Будуев назвал недопуск россиян в музей в ФРГ сегрегацией по нацпризнаку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Недопуск россиян, украинцев и уроженцев других постсоветских стран в музей военной техники в немецком Кобленце — это официальная сегрегация по национальному признаку, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. По его словам, речь идет о прямом «плевке в лицо» народам, чьи предки когда-то освободили Европу от нацизма.

Немецкие политики продолжают смотреть на нас через прицел. Этот жест — прямой плевок в лицо народам, чьи предки когда-то освободили Европу от нацизма. Очевидно, что для Берлина вне зависимости от политических взглядов и россиянин, и украинец, и казах остаются подозрительными «особями второго сорта», — пояснил депутат.

Хотя руководство музея объяснило отказ в допуске соображениями безопасности, ничего общего с такими мерами случившееся не имеет, подчеркнул Будуев. Он считает, что «перестраховка» немцев лишь маскирует глубоко укоренившееся высокомерие, которое в Германии стало нормой.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что на ежегодном памятном мероприятии в музее холокоста в Буэнос-Айресе не была упомянута роль Красной армии в освобождении Освенцима. Он подчеркнул, что Россия не допустит стирания из истории доблести советского солдата.

Дмитрий Горин
Елена Васильченко
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
