Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 20:36

Названо последствие провала переговоров по Ирану

В Совбезе России предупредили о риске возобновления войны в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если переговоры США и Ирана завершатся безрезультатно, боевые действия в регионе могут возобновиться с большей интенсивностью, заявили в Совете безопасности России. Отсутствие договоренностей, по оценке российского ведомства, приведет не к деэскалации, а к новому витку конфликта с более высокой степенью насилия, передает РИА Новости.

В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью, — говорится в сообщении.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что после перемирия США и Ирана конфликт не завершится, поскольку американская элита не отказалась от идеи смены режима в Тегеране. По его словам, перемирие — это лишь тактический маневр и тайм-аут для наращивания сил, а саботировать его может Израиль.

В то же время сообщалось, что первый раунд американо-иранских переговоров не принес результатов — американская сторона ушла «с пустыми руками», не сумев договориться с Тегераном. Следующий раунд может пройти в Турции или Египте, которые активно участвовали в дипломатическом урегулировании конфликта.

Власть
Совбез РФ
США
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.