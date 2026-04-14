14 апреля 2026 в 16:49

Названы два новых претендента на проведение переговоров США и Ирана

Bloomberg: новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Турции или Египте

Следующий раунд американо-иранских переговоров может пройти в Турции или Египте, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники. По словам собеседников агентства, именно эти две страны активно участвовали в дипломатическом урегулировании конфликта.

Как отметили источники, активное участие Турции и Египта в переговорном процессе увеличивает шансы на то, что следующая встреча пройдет именно в одной из этих двух стран. При этом первый раунд переговоров, как констатирует агентство, не принес результатов — американская сторона ушла «с пустыми руками», не сумев договориться с Тегераном.

Ранее стало известно, что второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на 16 апреля. Журналист Atlantic Араш Азизи со ссылкой на источник в Тегеране заявил, что новая встреча состоится в том же месте — в Исламабаде.

Перед этим источники информировали, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, проходящие в Исламабаде при посредничестве Пакистана 12 апреля, оказались в тупике. Главным камнем преткновения стал вопрос контроля над Ормузским проливом.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

