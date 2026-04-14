14 апреля 2026 в 19:28

В Госдуме предрекли Европе незавидное будущее из-за разлада с США

Депутат Алтухов: Европа навсегда вышла из исторического периода процветания

Сергей Алтухов
Европа выходит из исторического периода мира и процветания, начавшегося в середине ХХ века, сказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, это связано со сломом модели Pax Americana, под зонтиком которой европейские страны существовали с 1945 года.

ЕС оказался зажат между американским экономическим прессом, военной риторикой и неспособностью собственных элит найти баланс между «зеленой» идеологией и выживанием промышленности. Сегодняшний кризис — это не просто очередной циклический спад, а слом той самой исторической паузы мира и процветания, которая длилась с середины XX века, — сказал Алтухов.

Администрация президента США Дональда Трампа перестала воспринимать ЕС как младшего союзника, уверен парламентарий. При этом Европа вынуждена бороться с острым энергетическим кризисом, разгоревшимся на фоне войны Штатов с Ираном, напомнил Алтухов.

Парадокс в том, что, даже несмотря на разорение промышленности и бегство бизнеса в США и Китай, Брюссель исключает возврат к дешевым российским энергоносителям, предпочитая субсидировать кризис за счет налогов европейцев, — добавил политик.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в Евросоюзе постепенно начинают появляться признаки инстинкта самосохранения. Так он прокомментировал энергетическую инициативу крупнейшего импортера газа в Италии, который предложил отложить введение запрета ЕС на поставки российского СПГ, чтобы смягчить последствия возможного закрытия Ормузского пролива.

Елена Васильченко
Антон Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему военный музей в ФРГ отказался принимать россиян
Названо последствие провала переговоров по Ирану
Политолог рассказал, от кого исходит главная угроза Евросоюзу
Два изрезанных тела нашли в Подмосковье
Похитили диверсанты, попал в рабство: новые версии пропажи Героя РФ в Юрге
«Не терплю»: Лукашенко раскрыл главную свою черту характера
Базу «Миротворца» пополнили сценаристы сериала «Свои»
Гарнизон ВСУ в Константиновке остался без «подпитки»
Минимум 250 человек пропали после крушения судна в районе Бангладеш
Бастрыкин взял на контроль смерть москвички от укола во время подтяжки рук
Бизнес Малышевой заработал почти 700 млн за год
ЧП на пороховом заводе в Казани 14 апреля: что известно, число пострадавших
Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности России
ФСБ взяла киллера СБУ, позор Каллас, смертельная атака на Елец: что дальше
Когда лучше покупать доллары и евро для отпуска: советы экспертов
Иностранцев на продажу: как изменится РПЛ при новом лимите на легионеров
Раскрыто число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе
Конфликт с Милоновым, роман с женатым, СВО: как живет блогер Виктория Боня
В Колумбии объявили войну бегемотам Эскобара
Названа причина пожара на Казанском пороховом заводе
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
