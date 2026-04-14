В Госдуме предрекли Европе незавидное будущее из-за разлада с США

Европа выходит из исторического периода мира и процветания, начавшегося в середине ХХ века, сказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, это связано со сломом модели Pax Americana, под зонтиком которой европейские страны существовали с 1945 года.

ЕС оказался зажат между американским экономическим прессом, военной риторикой и неспособностью собственных элит найти баланс между «зеленой» идеологией и выживанием промышленности. Сегодняшний кризис — это не просто очередной циклический спад, а слом той самой исторической паузы мира и процветания, которая длилась с середины XX века, — сказал Алтухов.

Администрация президента США Дональда Трампа перестала воспринимать ЕС как младшего союзника, уверен парламентарий. При этом Европа вынуждена бороться с острым энергетическим кризисом, разгоревшимся на фоне войны Штатов с Ираном, напомнил Алтухов.

Парадокс в том, что, даже несмотря на разорение промышленности и бегство бизнеса в США и Китай, Брюссель исключает возврат к дешевым российским энергоносителям, предпочитая субсидировать кризис за счет налогов европейцев, — добавил политик.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в Евросоюзе постепенно начинают появляться признаки инстинкта самосохранения. Так он прокомментировал энергетическую инициативу крупнейшего импортера газа в Италии, который предложил отложить введение запрета ЕС на поставки российского СПГ, чтобы смягчить последствия возможного закрытия Ормузского пролива.