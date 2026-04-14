14 апреля 2026 в 20:15

Минимум 250 человек пропали после крушения судна в районе Бангладеш

Фото: Matias Chiofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Не менее 250 человек, включая женщин и детей, пропали без вести в результате крушения судна в Андаманском море у побережья Бангладеш, сообщает газета Dhaka Tribune. По данным издания, на борту находились беженцы-рохинджа и граждане Бангладеш.

Судно вышло из района Текнаф на юге страны и направлялось в Малайзию. Предварительной причиной крушения названы перегруз, сильный ветер и шторм. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что у берегов Филиппин затонул межостровной паром, на борту которого находились более 350 человек. Судно следовало из Замбоанги к южному острову Джоло. В результате инцидента погибли 13 человек. По предварительной информации, причиной затопления стали технические проблемы парома.

До этого стало известно, что в регионе Тетуан на севере Марокко автомобиль затонул в потоке воды после сильных дождей. Во время поисковых работ на месте происшествия были обнаружены тела четырех человек, трое из которых — дети в возрасте двух, 12 и 14 лет. Еще один пассажир числится без вести пропавшим.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
