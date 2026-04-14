Безобидную изжогу назвали симптомом страшного заболевания

Рак пищевода может долгое время оставаться незамеченным, так как часто сопровождается только изжогой, которую считают безобидной, предупредила основательница британской благотворительной организации по борьбе с раком Мими Маккорд, пишет Daily Mail. Она призвала обратиться к врачам, если симптом длиться более трех недель.

Многие люди годами живут с изжогой и просто справляются с ней с помощью безрецептурных средств. Они часто не понимают, что постоянная изжога или кислотный рефлюкс иногда могут быть предупреждающим признаком чего-то более серьезного, — заявила Маккорд.

Ранее онколог Евгений Черемушкин заявил, что российскую онковакцину используют для лечения меланомы, рака толстой кишки и гематологических заболеваний. По его словам, со временем этот список расширится и в него добавят патологии, устойчивые к стандартным методам лечения.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что россияне теперь могут бесплатно лечить рак с помощью отечественных онковакцин по полису ОМС. Правительство расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.