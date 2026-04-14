Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 20:29

Два изрезанных тела нашли в Подмосковье

Подписывайтесь на нас в MAX

Тела двух мужчин нашли в квартире в подмосковном поселке Большие Вяземы, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На лицах и шеях были колото-резаные раны.

По предварительным данным, погибшими являются 39-летний Максим П. и 40-летний Денис Т. Других подробностей о произошедшем нет, все обстоятельства смерти мужчин выясняются.

Ранее на западе Москвы нашли обнаженное тело девушки с ножевыми ранениями под окнами дома. По информации СК, труп обнаружили на улице Лобачевского. Информации о личности погибшей и обстоятельствах смерти нет.

Ранее участницу шоу «Холостяк» Аннабеллу Ловас, считавшуюся пропавшей, обнаружили мертвой на Канарских островах. Тело нашли на острове Гран-Канария. Личность погибшей установили не сразу, позже выяснилось, что это 32-летняя Ловас, которую разыскивали ее родственники.

Регионы
Подмосковье
тела
находки
смерти
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.