07 апреля 2026 в 12:26

На «райских» островах нашли разлагающийся труп звезды «Холостяка»

Труп звезды «Холостяка» Ловас нашли на Канарских островах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Участницу шоу «Холостяк» Аннабеллу Ловас, считавшуюся пропавшей, обнаружили мертвой на Канарских островах, пишет британская газета The Sun. Тело нашли в начале марта 2025 года на острове Гран-Канария. Личность погибшей установили не сразу, позже выяснилось, что это 32-летняя Ловас, которую разыскивали ее родственники.

Правоохранительные органы смогли подтвердить личность по стоматологическим данным, так как отпечатки пальцев оказались непригодны из-за того, что тело долго находилось в воде. Причины смерти в настоящее время устанавливаются.

Ловас принимала участие в телепроекте в 2021 году, где боролась за внимание олимпийского чемпиона по гребле Давида Тота. После завершения съемок она активно вела социальные сети и рассказывала о своей борьбе с раком груди.

Полиция сообщила, что после болезни у нее появились психологические трудности, и она переехала на Канарские острова. В последнее время у участницы шоу практически не было денег.

Ранее победительницу первого сезона шоу «Холостяк» Олесю Ермакову ограбили в районе Патриарших прудов. Она рассказала, что неизвестные похитили ее покупки на сумму около 200 тыс. рублей. По ее словам, после шопинга с подругой она решила поужинать в одном из дорогих заведений. Спустя короткое время пакеты с одеждой исчезли.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
