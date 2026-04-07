На «райских» островах нашли разлагающийся труп звезды «Холостяка»

Участницу шоу «Холостяк» Аннабеллу Ловас, считавшуюся пропавшей, обнаружили мертвой на Канарских островах, пишет британская газета The Sun. Тело нашли в начале марта 2025 года на острове Гран-Канария. Личность погибшей установили не сразу, позже выяснилось, что это 32-летняя Ловас, которую разыскивали ее родственники.

Правоохранительные органы смогли подтвердить личность по стоматологическим данным, так как отпечатки пальцев оказались непригодны из-за того, что тело долго находилось в воде. Причины смерти в настоящее время устанавливаются.

Ловас принимала участие в телепроекте в 2021 году, где боролась за внимание олимпийского чемпиона по гребле Давида Тота. После завершения съемок она активно вела социальные сети и рассказывала о своей борьбе с раком груди.

Полиция сообщила, что после болезни у нее появились психологические трудности, и она переехала на Канарские острова. В последнее время у участницы шоу практически не было денег.

