Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 19:00

Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей

Победительница «Холостяка» пожаловалась на кражу покупок на 200 тысяч рублей

Олеся Ермакова Олеся Ермакова Фото: Социальные сети

Победительница первого сезона шоу «Холостяк» Олеся Ермакова рассказала Super.ru, что ее ограбили в районе Патриарших прудов. Злоумышленники похитили ее покупки на общую сумму в 200 тысяч рублей.

В пакете были вещи российского премиального бренда, участника показов недели моды: пиджак, сумка и платье. Пусть вор там ходит в моих микрошмотках размера S, — пошутила Ермакова в беседе с журналистами.

Она рассказала, что после шопинга с подругой решила поужинать в фешенебельном месте на Патриарших прудах. В какой-то момент на улице начался дождь и под навес забежала группа людей. А еще через мгновение пакеты с одеждой пропали.

Позже девушка вспомнила, что за ней пристально следил некий мужчина. Также Ермакова опознала незнакомца на камерах наружного наблюдения. Сначала победительница «Холостяка» попыталась самостоятельно отыскать вора, но потом все же обратилась в полицию.

Ранее российскую модель Аллу Брулетову, ставшую звездой интернета благодаря мему об автомобиле Bentley, пытались обокрасть в Лондоне. Девушка рассказала, что неизвестный проник в ее квартиру через окно, перевернул все вверх дном и разбросал вещи.

воры
Москва
Холостяк
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.