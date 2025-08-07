Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей

Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей Победительница «Холостяка» пожаловалась на кражу покупок на 200 тысяч рублей

Победительница первого сезона шоу «Холостяк» Олеся Ермакова рассказала Super.ru, что ее ограбили в районе Патриарших прудов. Злоумышленники похитили ее покупки на общую сумму в 200 тысяч рублей.

В пакете были вещи российского премиального бренда, участника показов недели моды: пиджак, сумка и платье. Пусть вор там ходит в моих микрошмотках размера S, — пошутила Ермакова в беседе с журналистами.

Она рассказала, что после шопинга с подругой решила поужинать в фешенебельном месте на Патриарших прудах. В какой-то момент на улице начался дождь и под навес забежала группа людей. А еще через мгновение пакеты с одеждой пропали.

Позже девушка вспомнила, что за ней пристально следил некий мужчина. Также Ермакова опознала незнакомца на камерах наружного наблюдения. Сначала победительница «Холостяка» попыталась самостоятельно отыскать вора, но потом все же обратилась в полицию.

Ранее российскую модель Аллу Брулетову, ставшую звездой интернета благодаря мему об автомобиле Bentley, пытались обокрасть в Лондоне. Девушка рассказала, что неизвестный проник в ее квартиру через окно, перевернул все вверх дном и разбросал вещи.