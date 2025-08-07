Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 18:07

Звезду мема о Bentley едва не обокрали в Лондоне

Российскую модель Аллу Брулетову пытались обокрасть в Лондоне

Алла Брулетова Алла Брулетова Фото: Социальные сети

Российскую модель Аллу Брулетову, ставшую звездой интернета благодаря мему об автомобиле Bentley, пытались обокрасть в Лондоне, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка рассказала, что неизвестный проник в ее квартиру через окно, перевернул все вверх дном и разбросал вещи.

При этом инцидент произошел, когда Брулетова находилась дома. Бдительные прохожие заметили подозрительную активность в квартире и вызвали полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника.

Брулетова обрела популярность в Сети после видео, где она демонстрировала автомобиль Bentley. Ролик породил тысячи пародий, в которых авторы в аналогичной манере показывали свои машины.

Ранее в Барселоне у туристов из России украли около 1 млн рублей, а также технику и документы. Пара лишилась ценных вещей, что усложнило их возвращение на родину.

До этого российский блогер Диана Коркунова сообщила, что стала жертвой ограбления в Париже. Девушка поделилась, что не в первый раз сталкивается с воровством во французской столице. Общая сумма ущерба превысила 15 млн рублей.

