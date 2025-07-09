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09 июля 2025 в 13:49

Российских туристов обокрали на миллион в Барселоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Барселоне у туристов из России украли около 1 млн рублей, а также технику и документы, пишет Readovka.news. Пара лишилась ценных вещей, что усложнило их возвращение на родину.

Потерпевшая девушка Виолетта приехала в Испанию с молодым человеком. Пара арендовала автомобиль и оставила его на охраняемой парковке торгового центра. Вернувшись, они обнаружили пропажу рюкзаков из багажника, в которых находились ноутбуки, планшеты, паспорта и наличные.

После получения свидетельств для возвращения в Россию в посольстве туристы столкнулись с длительными допросами на границе при пересечении Польши в районе Калининграда. Несмотря на это, им удалось вернуться домой.

Ранее стало известно, что студенты Педиатрического университета в Санкт-Петербурге рискуют остаться без выпускного из-за исчезновения 5 млн рублей. Организатор сбора средств на торжество сообщила о потере части бюджета и пропала с деньгами.

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