Российских туристов обокрали на миллион в Барселоне

В Барселоне у туристов из России украли около 1 млн рублей, а также технику и документы, пишет Readovka.news. Пара лишилась ценных вещей, что усложнило их возвращение на родину.

Потерпевшая девушка Виолетта приехала в Испанию с молодым человеком. Пара арендовала автомобиль и оставила его на охраняемой парковке торгового центра. Вернувшись, они обнаружили пропажу рюкзаков из багажника, в которых находились ноутбуки, планшеты, паспорта и наличные.

После получения свидетельств для возвращения в Россию в посольстве туристы столкнулись с длительными допросами на границе при пересечении Польши в районе Калининграда. Несмотря на это, им удалось вернуться домой.

Ранее стало известно, что студенты Педиатрического университета в Санкт-Петербурге рискуют остаться без выпускного из-за исчезновения 5 млн рублей. Организатор сбора средств на торжество сообщила о потере части бюджета и пропала с деньгами.