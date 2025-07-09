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09 июля 2025 в 09:11

Студентка собрала 5 млн рублей на выпускной и сбежала

Студентка СПбГПМУ собрала 5 млн рублей на выпускной и исчезла с деньгами

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Студенты Педиатрического университета в Санкт-Петербурге рискуют остаться без выпускного из-за исчезновения 5 млн рублей, пишет «Фонтанка». Организатор сбора средств на торжество сообщила о потере части бюджета и пропала с деньгами.

Деньги собирали всей группой — около 400 человек перечислили по 18 тысяч рублей каждый. Праздник планировали провести 12 июля в Петергофе.

По информации издания, подозреваемая в пропаже денег студентка входила в инициативную группу по подготовке мероприятия. Неоднократно она заявляла, что не смогла перевести деньги подрядчику из-за технических проблем, каждый раз по разным причинам: сбоев в сети, неисправности банкомата или сложностей с наличными.

Выпускники подали заявление в полицию и уведомили администрацию СПбГПМУ. Ведется проверка обстоятельств исчезновения средств. Студенты надеются восстановить справедливость, но судьба выпускного пока под вопросом.

Мать одной из учащихся рассказала, что студенты очень ждали этого торжества. В этом году вузу исполняется 100 лет.

Ранее сообщалось что 26-летняя жительница Ленинградской области обнаружила кражу 100 тысяч рублей из своего холодильника. Инцидент произошел в Мурино, в жилом доме на улице Авиаторов Балтики.

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