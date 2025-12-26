Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:09

Мальчик повторил сюжет «Один дома» и сорвал ограбление

NYP: в США 12-летний школьник остановил грабителя в стиле фильма «Один дома»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В США 12-летний школьник предотвратил ограбление своего собственного дома, пишет New York Post. Инцидент произошел в городе Медфорд в штате Нью-Йорк. Тристен Тейлор, оставшись дома один, заметил в помещениях постороннего человека. Осознав, что это грабитель, мальчик не растерялся и помог поймать вора в стиле фильма «Один дома».

Он открыл окно в своей спальне, выпрыгнул на улицу, нашел укрытие и с мобильного телефона позвонил по экстренному номеру 911. Патрульные прибыли на место уже через три минуты после вызова. Им удалось задержать 53-летнего Кристиана Гарсию. По данным следствия, он проник в дом, разбив окно на кухне. Родители Тристена рассказали, что сын позвонил матери только после того, как на месте появились полицейские.

Сам Тристен в результате инцидента не пострадал. По словам его матери, после случившегося мальчик больше всего беспокоился о сохранности приготовленных к Рождеству подарков. Она добавила, что ее сын проявил себя как настоящий герой, и вся семья им очень гордится.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан подозреваемый в грабеже, произошедшем в ходе конфликта в квартире на Васильевском острове. Инцидент случился в одном из жилых домов на улице Беринга. Согласно данным полиции, гость, находившийся в квартире, ударил ее хозяина табуреткой. После этого он похитил мобильный телефон пострадавшего и попытался скрыться.

фильмы
ограбления
США
воры
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина открыл стрельбу из автомата в супермаркете российского города
Песков ответил на вопрос о финансировании выборов на Украине
«Это факт»: Песков указал на уловку Киева для выманивания денег у Запада
В Кремле оценили увеличение военного бюджета Японии
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.