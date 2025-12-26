Мальчик повторил сюжет «Один дома» и сорвал ограбление

В США 12-летний школьник предотвратил ограбление своего собственного дома, пишет New York Post. Инцидент произошел в городе Медфорд в штате Нью-Йорк. Тристен Тейлор, оставшись дома один, заметил в помещениях постороннего человека. Осознав, что это грабитель, мальчик не растерялся и помог поймать вора в стиле фильма «Один дома».

Он открыл окно в своей спальне, выпрыгнул на улицу, нашел укрытие и с мобильного телефона позвонил по экстренному номеру 911. Патрульные прибыли на место уже через три минуты после вызова. Им удалось задержать 53-летнего Кристиана Гарсию. По данным следствия, он проник в дом, разбив окно на кухне. Родители Тристена рассказали, что сын позвонил матери только после того, как на месте появились полицейские.

Сам Тристен в результате инцидента не пострадал. По словам его матери, после случившегося мальчик больше всего беспокоился о сохранности приготовленных к Рождеству подарков. Она добавила, что ее сын проявил себя как настоящий герой, и вся семья им очень гордится.

