В России выросли штрафы для банков за нарушение прав клиентов Путин утвердил ужесточение ответственности банков за нарушение прав клиентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для банков за нарушение прав потребителей. Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, призван усилить защиту прав клиентов финансовых услуг и снизить риск нарушений.

При первом выявленном нарушении регулятор ограничится рекомендацией с требованием устранить недочеты. Если же нарушение повторится, кредитной организации вынесут официальное предписание и назначат штраф до 0,1% от объема собственных средств. В случае игнорирования и этого требования санкции ужесточаются: размер штрафа может вырасти до 1% собственных средств, но не менее 1 млн рублей.

Если банк систематически не выполняет требования регулятора, к нему могут быть применены санкции. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Мосгордума приняла решение об увеличении штрафа за безбилетный проезд в городском транспорте до 5 тыс. рублей. Также за провоз ручной клади, превышающей габариты бесплатного провоза, устанавливаются санкции в размере 1 тыс. рублей. Кроме того, появились штрафы за открывание дверей вагона во время движения.