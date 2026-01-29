Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 15:47

Депутат предложил способ снизить число аварий на дорогах

Депутат Иванов предложил ввести штрафы за несезонные шины на тяжелых грузовиках

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В РФ необходимо установить штрафы за использование несезонных шин на тяжелых грузовиках, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в зимнее время этот вид транспорта становится особенно опасным для всех участников дорожного движения.

Согласно действующим правилам, эксплуатация легковых автомобилей и легких грузовиков без зимних шин запрещена в период с декабря по февраль включительно. Однако здесь кроется опасный пробел в законодательстве. Требование об обязательном использовании зимней резины в этот период, к сожалению, не распространяется на тяжелые грузовые автомобили. Это недопустимое упущение, ведь именно большегрузы, передвигающиеся на неподготовленных колесах, представляют наибольшую опасность из-за своей массы и инерции. Мы наблюдаем вопиющую ситуацию, когда из-за алчности отдельных перевозчиков страдают законопослушные граждане, — высказался Иванов.

Он отметил, что использование неправильной резины — это не просто формальное нарушение. По словам депутата, летние шины на морозе «дубеют», их сцепные свойства катастрофически ухудшаются, а тормозной путь увеличивается. Он пояснил, что для груженого многотонного автомобиля это означает потерю управляемости и невозможность своевременно остановиться.

Существующая мера наказания в виде предупреждения или штрафа абсолютно несоразмерна потенциальному ущербу и не выполняет своей предупредительной функции. 500 рублей для транспортной компании — это ничто. Это даже не стоимость одной покрышки. Такое наказание не остановит того, кто ставит деньги выше безопасности. Нужны реальные ощутимые санкции, которые заставят бизнес относиться к вопросам безопасности со всей серьезностью, — заключил Иванов.

Ранее появилась информация, что российские водители смогут предъявлять электронные версии водительских прав и регистрационных документов через мессенджер МАХ. Это нововведение предложено в проекте постановления правительства и должно быть внесено в правила дорожного движения.

