На «неработающей АЗС» в Николаеве прогремел взрыв Нацполиция Украины: семь стражей порядка пострадали при взрыве в Николаеве

Семь правоохранителей получили ранения во время взрыва в Николаеве на юге Украины, сообщили в Telegram-канале Нацполиции страны со ссылкой на главу ведомства Ивана Выговского. По его словам, инцидент произошел на «неработающей АЗС».

В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, — уточнил он.

Ранее в одном из лицеев Днепропетровска на востоке Украины произошел взрыв боеприпаса во время демонстрации ученикам. Двое детей получили травмы. Мероприятие проводилось при участии представителей территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России).

До этого стало известно, что житель Одессы сумел избежать мобилизации благодаря огнетушителю, который он распылил на сотрудников ТЦК. Военнослужащие пытались силой вытащить одессита из автомобиля. Местный житель успел схватить огнетушитель и направить струю в их сторону. После этого военные отступили, а водитель воспользовался моментом и уехал.