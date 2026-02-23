«Четкий интерес»: в Европе озвучили отправную точку для переговоров с РФ Каллас назвала вопрос границ отправной точкой ЕС для переговоров с РФ по Украине

Европа может согласиться на переговоры с Россией по украинскому урегулированию при ряде условий, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС. По ее словам, отправной точкой для диалога должны стать уважение границ, возмещение ущерба и возвращение украинских детей.

Каллас подчеркнула, что эти требования не являются завышенными, а представляют собой базовую основу, без которой Европа не готова обсуждать мирный процесс. При этом она призвала европейцев четко определить свои цели до начала разговора с российской стороной.

У Европы есть четкий и законный интерес к тому, как закончится конфликт. Чтобы европейские интересы не стали сопутствующим ущербом, мы должны ясно обозначить, чего мы ожидаем от России, — сказала она.

Москва неоднократно подчеркивала, что не отказывается от диалога, но с нынешними европейскими лидерами договориться вряд ли удастся. В Кремле также отмечают, что Киев пока не демонстрирует реального желания вести честные переговоры. Вопрос о детях, поднятый украинской стороной, уже вызвал споры: РФ заявляет, что многие из переданного списка не имеют отношения к реальности.

Ранее евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург и бывший начальник Генштаба ФРГ Харальд Куят обратили внимание, что Украина в военном плане оказалась в критическом положении. Поэтому Киеву стоит рассматривать переговоры как возможность избежать поражения.