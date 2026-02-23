Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 22:15

«Четкий интерес»: в Европе озвучили отправную точку для переговоров с РФ

Каллас назвала вопрос границ отправной точкой ЕС для переговоров с РФ по Украине

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Igor Zadecki/Arena Akcjiji/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Европа может согласиться на переговоры с Россией по украинскому урегулированию при ряде условий, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС. По ее словам, отправной точкой для диалога должны стать уважение границ, возмещение ущерба и возвращение украинских детей.

Каллас подчеркнула, что эти требования не являются завышенными, а представляют собой базовую основу, без которой Европа не готова обсуждать мирный процесс. При этом она призвала европейцев четко определить свои цели до начала разговора с российской стороной.

У Европы есть четкий и законный интерес к тому, как закончится конфликт. Чтобы европейские интересы не стали сопутствующим ущербом, мы должны ясно обозначить, чего мы ожидаем от России, — сказала она.

Москва неоднократно подчеркивала, что не отказывается от диалога, но с нынешними европейскими лидерами договориться вряд ли удастся. В Кремле также отмечают, что Киев пока не демонстрирует реального желания вести честные переговоры. Вопрос о детях, поднятый украинской стороной, уже вызвал споры: РФ заявляет, что многие из переданного списка не имеют отношения к реальности.

Ранее евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург и бывший начальник Генштаба ФРГ Харальд Куят обратили внимание, что Украина в военном плане оказалась в критическом положении. Поэтому Киеву стоит рассматривать переговоры как возможность избежать поражения.

Евросоюз
переговоры
Украина
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Годовщина СВО: 5 причин, почему Россия не могла поступить иначе
Граффити с истребителями в виде гробов привело авторов в парижский суд
«Я был в шоке»: стамбульский футболист мячом «вырубил» чайку
Празднование 23 Февраля в Петербурге завершилось салютом
В Абхазии обнаружили обломки сбитого беспилотника
Российские бойцы «зарядили» поздравления на сторону ВСУ
НАТО обвинили в попытке развязать третью мировую войну
«Четкий интерес»: в Европе озвучили отправную точку для переговоров с РФ
В Мексике раскрыли пикантные детали охоты на главу крупнейшего картеля
В МПК подтвердили неизбежность выступления россиян на Паралимпиаде с флагом
Спасший жизнь ребенка петербургский дворник получил медаль
Мост между Нахичеванью и Восточным Зангезуром достроили в Азербайджане
«Вопиющее нарушение»: МИД России призвал США освободить Мадуро
Военкор объяснил последствия отключения «словацкого рубильника» для Украины
Вертолету пришлось приземлиться в опасном месте ради спасения пациентки
Российским скалолазам разрешили выступать на международных турнирах
Матч КХЛ прервали из-за угрозы атаки беспилотника
Женщина чудом спаслась после нападения смертоносной змеи во дворе дома
Задержание экс-посла Британии в США попало на видео
Похищенный сын украинского авторитета обратился к общественности
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.