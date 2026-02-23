Военкор объяснил последствия отключения «словацкого рубильника» для Украины

Решение Словакии об остановке экстренных поставок электроэнергии на Украину заметно скажется на положении Киева, однако не станет для него фатальным, написал в мессенджере MAX военный корреспондент Александр Коц. Изменить положение дел, по его словам, могло бы аналогичное решение Венгрии.

Для Украины это будет заметно, но не фатально, если остальные направления и рынок смогут заместить объемы. А вот если такое же решение примет Венгрия, будет совсем другой эффект. Но [премьер-министр Виктор] Орбан пока этого не делает, — отметил журналист.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского вынуждает Братиславу защищать свои национальные интересы. Словакия не намерена слепо следовать указаниям извне и готова зеркально отвечать на недружественные шаги, даже если они исходят от официального Киева, добавил он.

До этого Орбан предупредил, что страна примет все необходимые контрмеры против Украины в ответ на блокаду поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Будапешт прекратит поставки дизельного топлива, будет блокировать кредиты для Киева и не даст ввести санкции против России.