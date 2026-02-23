Зимняя Олимпиада — 2026
В МПК подтвердили неизбежность выступления россиян на Паралимпиаде с флагом

Парсонс исключил отмену решения по допуску россиян на Паралимпиаду

Международный паралимпийский комитет (МПК) не станет отменять решение по допуску российских и белорусских спортсменов до Паралимпиады в Италии с флагом и гимном, заявил The Independent президент МПК Эндрю Парсонс. Отмечается, что Игры пройдут с 6 по 15 марта.

Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично, — отметил Парсонс.

Ранее журналист газеты The Times Оуэн Слот заявил, что участие российских спортсменов под флагом РФ на Олимпиаде в 2028 году станет неизбежным. По его словам, на Играх будет присутствовать «российский знаменосец», также страна окажется представлена в неофициальном общекомандном зачете состязаний.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством требования ограничить доступ сопровождающих для российских паралимпийцев в Италии. С таким заявлением она выступила на международном фестивале спортивных единоборств.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно оценивает решение МПК о допуске отечественных спортсменов к участию в Паралимпийских играх под национальным флагом. Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве приветствуют такой шаг.

