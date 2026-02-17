На Варшаву следует подать встречный иск — например, за поставки оружия Украине, из которого обстреливают российские регионы, заявил военный корреспондент Андрей Коц в Telegram-канале. Так он отреагировал на новость о том, что Польша готовит к России требования о репарациях за «исторические преступления».

Флаг, как говорится, в руки. Польша и от Германии требует компенсации за оккупацию в размере €1,3 трлн за преступления времен Второй мировой войны. Выплачивать им, разумеется, никто и ничего не будет. Но для профилактики можно было бы выкатить Варшаве встречный иск — например, за поставки Украине оружия, — написал Коц.

Он также сообщил, что с начала СВО Польша передала Киеву более 300 танков Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, около 600 единиц иной бронетехники, 137 артиллерийских систем Krab, «Гвоздика» и «Град», а также 10 истребителей МиГ-29 и 10 вертолетов Ми-24.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что намерение Польши через суд добиться от России компенсации за ущерб от якобы «советской оккупации» является очередной попыткой русофобского пиара. Он отметил, что подобные претензии не имеют под собой реальных оснований.