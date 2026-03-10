Стала известна стоимость польской «стены дронов»

Система противодействия беспилотникам «Сан» (San), которую разрабатывает польско-норвежский консорциум, предварительно обойдется Варшаве в €3,5 млрд, сообщает Financial Times. Финансирование выделят из кредитного механизма ЕС объемом €150 млрд, согласованного весной 2025 года.

Первые комплекты поступят в войска до конца 2026 года, а полная готовность ожидается к 2027–2028 годам. В состав комплекса войдут 18 мобильных батарей с датчиками и средствами поражения, подключенными к единой системе управления.

Над проектом работают польская PGZ, норвежская Kongsberg и польская APS. Система объединит средства радиоэлектронной борьбы с кинетическим поражением целей, включая дроны-перехватчики, управляемые ракеты и 30-мм пушки.

Ранее еврокомиссар по окружающей среде Джессика Русвалл заявила, что государствам ЕС следует активнее задействовать природные ландшафты для укрепления безопасности и создания естественных преград на своих рубежах. В качестве примера она привела Польшу и Финляндию, которые восстанавливают экосистемы на границах с Россией и Белоруссией, превращая их в труднопроходимые зоны.