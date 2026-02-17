Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 12:03

В Госдуме раскритиковали иск Польши к России за «советскую оккупацию»

Депутат Чепа: назвал русофобским пиаром иск Польши о репарациях к России

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Намерение Польши через суд добиться от России компенсации за ущерб от якобы «советской оккупации» является очередной попыткой русофобского пиара, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что подобные претензии не имеют под собой реальных оснований, поскольку действия Советского Союза после Второй мировой войны были направлены на восстановление и развитие этой европейской страны.

Иск Польши к РФ за якобы «советскую оккупацию» пахнет очередной попыткой русофобского пиара. Они что-то высасывают из пальца. Вторая мировая война принесла колоссальные разрушения. Что они хотят сказать, что мы вкладывали деньги в развитие Польши, в этом вина? Или мы мало вкладывали? Тут можно, к огромному сожалению, говорить о глупостях, — высказался Чепа.

Ранее сообщалось, что Польша готовит иск о репарациях против России, она намерена добиваться компенсации за ущерб, который Варшава связывает с действиями советских властей на территории Польской Народной Республики. В 2022 году европейское государство уже официально требовало от ФРГ 6,2 трлн злотых (133,5 трлн рублей), однако правительство Германии неоднократно отвергало эти претензии, ссылаясь на исторические соглашения.

