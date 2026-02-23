Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 20:25

«Знакомы лишь с 10–20%»: биолог подтвердил малоизученность Мирового океана

Биолог Гебрук: человеку известно не больше 20% обитателей океана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Человечеству известно около 10–20% обитателей Мирового океана, сообщил в разговоре с РИА Новости доктор биологических наук Андрей Гебрук. Ученый отметил, что на данный момент невозможно назвать точное число живых существ, населяющих подводный мир. По словам Гебрука, всего людям удалось описать не более 10% из видов.

Сколько видов животных живет в океане? Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Согласно оценкам ученых, мы знакомы лишь с 10–20% видов морских существ, — пояснил Гебрук.

Ранее исследователи, изучающие уникальное местонахождение окаменелостей в провинции Хунань в Китае, сообщили об открытии около 100 ранее неизвестных науке видов живых существ. Они появились вскоре после массового вымирания 513 млн лет назад. В числе обнаруженных организмов оказались древние предки червей, медуз, губок и разнообразные членистоногие.

До этого сообщалось, что в Европе вновь появилась большая популяция лесных котов, которые ранее почти исчезли. Все чаще животные стали попадать в объективы фотоловушек, а их ДНК удалось получить с помощью специальных палок, о которые коты охотно трутся. По подсчетам биологов, их популяция уже достигла 140 тыс. особей.

