01 февраля 2026 в 04:03

Два землетрясения зафиксированы у побережья Курил

У побережья Курил зафиксированы землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press
Два землетрясения произошли в течение часа в Тихом океане вблизи Южных и Северных Курил, сообщила РИА Новости начальница сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, специалисты зафиксировали магнитуды 4,8 и 4,7 соответственно.

Землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в 94 километрах юго-восточнее острова Итуруп произошло утром 1 февраля. Через час синоптики зарегистрировали второе магнитудой 4,7: его эпицентр располагался в 95 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, — отметила Семенова.

Специалист добавила, что подземный толчок силой примерно в два или три балла могли почувствовать жители Итурупа и Парамушира. При этом угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что не менее 13 афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки за сутки. Пресс-служба регионального управления МЧС России проинформировала, что магнитуды подземных толчков варьировались от 3,5 до 4,8. Ученые мониторят ситуацию с вулканической активностью в регионе, которая увеличилась после землетрясения 30 июля прошлого года.

Кроме того, в акватории Тихого океана вблизи северных Курильских островов было зарегистрировано землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 5,6. Событие произошло 13 января в 11:34 по местному времени (03:34 мск).

Два землетрясения зафиксированы у побережья Курил
