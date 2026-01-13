Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

В акватории Тихого океана вблизи северных Курильских островов было зарегистрировано землетрясение, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Магнитуда подземного толчка составила 5,6.

Событие произошло 13 января в 11:34 по местному времени (03:34 мск). Эпицентр располагался в 194 километрах к югу от города Северо-Курильска на острове Парамушир, а гипоцентр (очаг) залегал на глубине 49 километров.

По словам сейсмолога, сотрясения силой до двух баллов могли ощущаться в самом Северо-Курильске. Однако угроза цунами не объявлялась.

Курильские острова и Сахалин находятся в сейсмически активной зоне Тихоокеанского огненного кольца, где подобные события фиксируются регулярно. Отсутствие угрозы цунами и минимальная сила сотрясений на суше позволили не вводить режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что не менее 13 афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки за сутки. Пресс-служба регионального управления МЧС России проинформировала, что магнитуды подземных толчков варьировались от 3,5 до 4,8. Ученые мониторят ситуацию с вулканической активностью в регионе, которая увеличилась после землетрясения 30 июля прошлого года.