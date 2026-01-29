В Китае неожиданно нашли около 100 новых видов животных В Китае нашли около 100 новых видов животных, которые вымерли 500 млн лет назад

Исследователи, изучающие уникальное местонахождение окаменелостей в провинции Хунань в Китае, сообщили об открытии около 100 ранее неизвестных науке видов животных, передает CBS News. Найденные останки имеют возраст более чем 500 млн лет.

Исследователи собрали более 50 тыс. образцов ископаемых. Это позволило обнаружить свыше 150 видов древних существ, из которых 91 был ранее неизвестен науке. В палеонтологии редко встречаются находки с сохранившимися мягкими тканями, включая органы чувств и внутренние структуры.

Многие окаменелости демонстрируют наличие мягких тканей, включая жабры, кишечник, глаза и даже нервы, — рассказал один из руководителей исследования.

Животные появились вскоре после массового вымирания 513 млн лет назад. В числе обнаруженных организмов оказались древние предки червей, медуз, губок и разнообразные членистоногие. Некоторые из этих существ были известны ранее только по находкам в Канаде, что подтверждает их широкое распространение в древних морях.

