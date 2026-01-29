Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 11:28

В Китае неожиданно нашли около 100 новых видов животных

В Китае нашли около 100 новых видов животных, которые вымерли 500 млн лет назад

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Исследователи, изучающие уникальное местонахождение окаменелостей в провинции Хунань в Китае, сообщили об открытии около 100 ранее неизвестных науке видов животных, передает CBS News. Найденные останки имеют возраст более чем 500 млн лет.

Исследователи собрали более 50 тыс. образцов ископаемых. Это позволило обнаружить свыше 150 видов древних существ, из которых 91 был ранее неизвестен науке. В палеонтологии редко встречаются находки с сохранившимися мягкими тканями, включая органы чувств и внутренние структуры.

Многие окаменелости демонстрируют наличие мягких тканей, включая жабры, кишечник, глаза и даже нервы, — рассказал один из руководителей исследования.

Животные появились вскоре после массового вымирания 513 млн лет назад. В числе обнаруженных организмов оказались древние предки червей, медуз, губок и разнообразные членистоногие. Некоторые из этих существ были известны ранее только по находкам в Канаде, что подтверждает их широкое распространение в древних морях.

Ранее в Таллине обнаружили деревянную дверь, возраст которой составляет около 650 лет. Это старейшая деревянная дверь в Эстонии и одна из древнейших в Северной Европе. Ученые подтвердили свою находку с помощью дендрохронологии. Согласно исследованиям, дверь была изготовлена между 1378 и 1394 годами.

Китай
находки
животные
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ
Пассажиры автобуса выпали на дорогу и попали на видео
Стали известны новые подробности о ликвидированных в Дагестане боевиках
Невролог рассказала, как вовремя распознать дефицит магния в организме
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со «стояком»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.