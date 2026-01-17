Атака США на Венесуэлу
Сотни тысяч скрытных хищных зверей заполонили европейские леса

Биологи насчитали в Европе около 140 тыс. исчезнувших ранее лесных котов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Европе вновь появилась большая популяция лесных котов, которые ранее почти исчезли, пишет BBC. О том, что звери вновь обосновались в европейских лесах, ученые узнали недавно. Все чаще животные стали попадать в объективы фотоловушек, а их ДНК удалось получить с помощью специальных палок, о которые коты охотно трутся. По подсчетам биологов, их популяция достигла 140 тыс. особей.

Внешне лесные коты напоминают домашних, но отличаются более крупными размерами. Их главная особенность — скрытность, благодаря которой виду удалось избежать полного истребления. В ряде европейских регионов этих животных не видели десятилетиями и считали исчезнувшими, хотя на самом деле они просто умело прятались.

Несмотря на рост численности, встретить лесных котов по-прежнему крайне сложно. В Германии детеныш лесного кота случайно оказался в приюте для бездомных животных. Его передали по ошибке, приняв за обычного котенка.

Ранее в прибрежных водах Таиланда впервые обнаружили одного из самых таинственных обитателей океана — редчайшего австралийского ремнезуба. Пятиметрового представителя китообразных спасти не удалось. Специалисты департамента морских и прибрежных ресурсов считают эту находку прорывной для науки, поскольку ранее данный вид не встречался в водах Таиланда.

