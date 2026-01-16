Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда Редчайшего австралийского ремнезуба выбросило к побережью Таиланда

В прибрежных водах Таиланда впервые обнаружили одного из самых таинственных обитателей океана — редчайшего австралийского ремнезуба. Этот пятиметровый представитель китообразных был выброшен на берег провинции Чантхабури 13 января. Животное спасти не удалось.

Исследователи обнаружили на теле самца множество шрамов, которые, вероятно, являются следами схваток с акулами. Несмотря на гибель животного, специалисты департамента морских и прибрежных ресурсов считают эту находку прорывной для науки, поскольку ранее данный вид не встречался в водах Таиланда. Сейчас биологи пытаются выяснить точную причину смерти млекопитающего.

Эти киты по праву считаются одними из самых загадочных на планете. Долгое время ученые располагали лишь парой черепов, а живых особей никто не видел. Ремнезубы ведут скрытный образ жизни, проводя почти все время вдали от берегов. С 2000-х годов было зафиксировано около 65 встреч с ними, из которых лишь 20 случаев — это выбросы на сушу.

Несмотря на редкость наблюдений, популяция вида может быть достаточно большой. По оценкам исследователей, только у Гавайских островов может обитать около тысячи особей.

