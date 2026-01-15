Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:42

Первые в 2026 году детеныши пятнистых тюленей появились на свет в Приморье

В морском заповеднике Приморья родились первые в 2026 году бельки ларги

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Дальневосточном морском биосферном заповеднике в Приморье начался сезон размножения пятнистых тюленей, именуемых ларгами, сообщила пресс-служба учреждения. Ученые уже зафиксировали появление первых бельков и начали ежегодный мониторинг для сохранения этого уязвимого вида.

Первые в этом году бельки этих тюленей уже появились на островах заповедника — здесь находится уже несколько новорожденных диких животных, — говорится в сообщении.

Первые новорожденные появились на островах архипелага Римского-Корсакова. Эта территория уникальна тем, что ларги рожают детенышей на берегу, а не на льдинах, что позволяет ученым наблюдать за ними в естественной, но доступной среде. Пик рождаемости ожидается во второй половине февраля.

Вес новорожденного белька составляет 7–11 кг, длина — около 90 см. Благодаря питательному молоку он может набирать до 1,5 кг в сутки и уже через несколько недель меняет белый мех на взрослый окрас. Мониторинг популяции продлится до начала апреля.

Ранее амурского тигра, который выходил к людям в Приморском крае, выпустили обратно в тайгу. Хищника отловили в районе села Барабаш, а перед выпуском снабдили спутниковым ошейником. Это позволит специалистам отслеживать его перемещения и контролировать процесс адаптации к жизни в естественной среде обитания.
