Ветеринары спасли морского льва с «гангстерским» ранением В США пошел на поправку морской лев с двумя пулями в голове

В США ветеринары спасли морского льва, в голове которого обнаружили две пули, сообщает The Guardian. Обессиленное животное по кличке Конфетти нашли 5 января и доставили специалистам.

Во время первичного обследования рентген показал наличие пуль. Специалисты не нашли объяснений, как зверь пережил два огнестрельных ранения и остался в живых. Также врачи диагностировали у морского льва проблемы с печенью.

Конфетти был заметно вялым и оставался таким в течение первых нескольких дней пребывания. Он не проявлял интереса к рыбе и почти не двигался. Ветеринары были очень обеспокоены его плохим состоянием и отсутствием улучшений. Но наконец, на четвертый день пребывания в клинике, он начал двигаться и стал более бодрым, — говорится в материале.

Ранее житель подмосковного Красногорска забрал лису со зверофермы, и теперь хищник живет в его квартире. По словам нового хозяина, животное содержалось в тесной клетке в условиях постоянного стресса, поэтому первое время беспокойно металось. Мужчина заверил, что у него на руках есть все необходимые документы о происхождении животного.