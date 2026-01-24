Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 10:09

Ветеринары спасли морского льва с «гангстерским» ранением

В США пошел на поправку морской лев с двумя пулями в голове

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В США ветеринары спасли морского льва, в голове которого обнаружили две пули, сообщает The Guardian. Обессиленное животное по кличке Конфетти нашли 5 января и доставили специалистам.

Во время первичного обследования рентген показал наличие пуль. Специалисты не нашли объяснений, как зверь пережил два огнестрельных ранения и остался в живых. Также врачи диагностировали у морского льва проблемы с печенью.

Конфетти был заметно вялым и оставался таким в течение первых нескольких дней пребывания. Он не проявлял интереса к рыбе и почти не двигался. Ветеринары были очень обеспокоены его плохим состоянием и отсутствием улучшений. Но наконец, на четвертый день пребывания в клинике, он начал двигаться и стал более бодрым, — говорится в материале.

